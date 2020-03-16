https://static.news.ru/photo/762c165c-6760-11ea-9e30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб БАРЫС Нур-Султан/vk.com

Казахстанский «Барыс» снялся с плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса, сообщает пресс-служба команды.

Решение принято с указом президента Казахстана о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса.

«Барыс» должен был встретиться в полуфинале в конференции «Восток» с новосибирской «Сибирью». Первый матч должен был стартовать 17 марта в Нур-Султане.

Ранее «Сибирь» сообщила, что приостанавливает продажу билетов на домашние матчи (21 и 23 марта) плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), писал NEWS.ru.

«Барыс» стал вторым клубом, который снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Ранее отказался от дальнейшего участия в серии плей-офф финский клуб «Йокерит».