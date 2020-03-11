https://static.news.ru/photo/9266be2e-6389-11ea-af03-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys.kz

Власти Казахстана объявили об отмене всех массовых спортивных мероприятий из-за вспышки коронавируса.

Все спортивные мероприятия отменены в связи с коронавирусом, — заявил пресс-секретарь комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана zakon.kz, добавив, что это также касается всех национальных команд, которые выезжают за пределы страны на сборы или международные соревнования.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает казахстанский «Барыс», который обыграл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и прошёл в следующую стадию.

С хоккейный клубом «Барыс» сейчас решается этот вопрос. Может быть и так, что ХК станет исключением и проведет свои матчи, — добавил пресс-секретарь.

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