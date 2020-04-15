ХК «Автомобилист» возглавил бывший тренер сборной Канады

https://static.news.ru/photo/0d84be2c-7f0e-11ea-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brett Holmes/Icon Sportswire via/Global Look Press

Канадец Билл Питерс стал новым главным тренером хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург), сообщает пресс-служба команды.

Помощниками Питерса стали Перри Перн, Герман Титов, Евгений Шалдыбин и Константин Власов, уже работавшие в клубе.

Питерс привёл сборную Канады к золотым медалям чемпионата мира 2016 года. Возглавлял «кленовые листья» c 2016 по 2018 год. На Кубке мира 2017 с участием игроков НХЛ входил в тренерский штаб Майка Бэбкока в качестве ассистента. Сборная Канады стала обладателем Кубка.

В Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был ассистентом главного тренера в «Детройт Ред Уингз» (2011-2014), с 2014 по 2018 год — главный тренер «Каролина Харрикейнз», с 2018 — 2019 являлся главным тренером «Калгари Флэймз».

Прежним тренером команды был Андрей Мартемьянов, который был уволен в начале апреля. Наставник руководил основным составом с мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА Кирилл Капризов решил не продлевать контракт с клубом и прекратить сотрудничество с известным агентом Дэном Мильштейном, писал NEWS.ru.