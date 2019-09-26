Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим Игорем Макаровым до конца сезона.
Мы приняли решение подписать полноценный контракт с Игорем Макаровым. Нас устроило отношение игрока к делу, работа на тренировках и самоотдача в матчах, — приводит слова президента омского клуба Максима Сушинского пресс-служба «Авангарда».
Сушинский отметил, что тренерскому штабу понравилась игра Макарова и в клубе рассчитывают, что он будет прогрессировать в составе «Авангарда».
На счету 32-летнего форварда 507 матчей в КХЛ за СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Авангард», в которых он набрал 160 (74+86) очков, 510 минут штрафа, показатель полезности «+18».
Сергей Мозякин первым в истории провёл шестисотый матч в КХЛ, но его «Магнитка» уступила «Барысу», писал ранее News.ru.