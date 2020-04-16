ХК «Адмирал» опроверг информацию о смене владельца

https://static.news.ru/photo/8bb33dee-7fc9-11ea-bc02-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Адмирал» Владивосток/vk.com

В структуре хоккейного клуба «Адмирал» не произошло никаких изменений, сообщили NEWS.ru в пресс-службе команды из Владивостока.

У ХК «Адмирал» два учредителя: Краевое государственное автономное учреждение «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края» и Автономная некоммерческая организация «Спортивный центр Приморского края», — сказали в пресс-службе.

В клубе добавили, что у некоммерческих организаций могут быть учредители и участники, но владельцев, как заявляют некоторые издания, быть не может.

Ранее сообщалось, что «Адмирал», который не примет участия в сезоне-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сменил владельца. В документах, которые приводило «РБ-Бизнес», сообщалось, что новым учредителем клуба стала АНО «Спортивный центр Приморского края», владельцами которой являются тренер по боксу из Владивостока Павел Вертельников и ООО «Приморье».