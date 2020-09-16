Хет-трик Яшкина принёс «Динамо» победу в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/3b2f1572-f82e-11ea-ab4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dynamo_ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичное «Динамо» на выезде обыграло новосибирскую «Сибирь» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0).

Победу «бело-голубым» принёс хет-трик Дмитрия Яшкина (голы на 19-й минуте в меньшинстве, на 52-й — в большинстве и за две секунды до финальной сирены в пустые ворота), а также шайба Даниила Тарасова (13-я минута). У хозяев отличились Егор Миловзоров (25-я) и Виталий Меньшиков (29-я).

14 сентября столичное «Динамо» после трёх поражений на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержало вторую победу подряд, переиграв в Хабаровске «Амур» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0), писал NEWS.ru.