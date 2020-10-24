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Хет-трик Радила принёс победу «Спартаку» в матче против «Сочи»

20:43, 25 октября 2020
Фото: spartak.ru

«Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:1.

Так, автором хет-трика в составе «красно-белых» стал Лукаш Радил. Дополнительную шайбу команде принёс Илья Талалуев. У гостей отличился Амир Гараев.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в подмосковных Мытищах.

Так, на 1-й минуте «Куньлунь» вывел вперёд Алексей Торопченко.

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