Хет-трик Радила принёс победу «Спартаку» в матче против «Сочи»

https://static.news.ru/photo/9bb11bcc-16ea-11eb-ae01-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.ru

«Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:1.

Так, автором хет-трика в составе «красно-белых» стал Лукаш Радил. Дополнительную шайбу команде принёс Илья Талалуев. У гостей отличился Амир Гараев.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в подмосковных Мытищах.

Так, на 1-й минуте «Куньлунь» вывел вперёд Алексей Торопченко.