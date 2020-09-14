Хет-трик Пуустинена помог «Сибири» совершить суперкамбэк в матче с рижанами

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Новосибирская «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке совершила суперкамбэк, отыграв за десять минут третьего периода три шайбы у рижского «Динамо», и вырвала победу в овертайме — 4:3ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).

В основное время у рижан отличились Даниелс Берзиньш (24-я минута), Зак Митчелл (31-я) и Янис Якс (36-я).

Хозяева площадки ответили дублем Юусо Пуустинена (голы на 50-й минуте и за 58 секунд до конца третьего периода) и шайбой Егора Миловзорова (59-я минута). Ассистентский хет-трик оформил Микаэль Руохомаа, принявший участие во всех ответных голах сибиряков.

За 13 секунд до окончания овертайма Пуустинен сделал и голевой хет-трик, принеся «Сибири» суперволевую победу.

В предыдущем домашнем поединке новосибирцы также переиграли китайский «Куньлунь Ред Стар» в присутствии Александра Овечкина, ранее писал NEWS.ru.