Московский ЦСКА на своей площадке обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

Хет-трик записал на свой счёт 22-летний нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, забросив шайбы на 2-й, 19-й и 59-й минутах (последнюю — в пустые ворота). Самые яркие моменты матча — в галерее News.ru.