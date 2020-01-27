Финский нападающий Тему Хартикайнен подписал новый контракт с уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев».
Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».
Хартикайнен выступает за уфимскую команду с 2013 года. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провёл 440 матчей, набрав 314 очков (134+180).
Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал чешского защитника подольского «Витязя» Якуба Ержабека на пять матчей. Хоккеист нарушил правила в матче против ярославского «Локомотива», писал NEWS.ru.
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