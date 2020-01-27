https://static.news.ru/photo/72f54c04-40fc-11ea-b648-fa163e074e61_660.jpg Тему Хартикайнен Фото: КХЛ/vk.com

Финский нападающий Тему Хартикайнен подписал новый контракт с уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».

Хартикайнен выступает за уфимскую команду с 2013 года. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провёл 440 матчей, набрав 314 очков (134+180).

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал чешского защитника подольского «Витязя» Якуба Ержабека на пять матчей. Хоккеист нарушил правила в матче против ярославского «Локомотива», писал NEWS.ru.