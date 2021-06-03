Харламов дал оценку предстоящему матчу четвертьфинала Россия — Канада

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Александр Харламов, сын легендарного хоккеиста Валерия Харламова, поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. По его мнению, сборная России должна оказаться сильнее канадцев.

Это непредсказуемая игра. Но будет тяжёлая, я думаю. Понятно, что Канада не в сильнейшем составе находится, но если смотреть, как они начинали и как провели последние игры, то это другая команда уже. У них очень сильный и опытный тренер, который знает хоккей и нас, — сказал Харламов корреспонденту NEWS.ru.

Он добавил, что всё будет зависеть от настроя. По его словам, по составу и именам россияне намного сильнее. Все ждут победу от команды Валерия Брагина.

Я не думаю, что для нашей сборной будут серьёзные проблемы, если мы со всей серьёзностью подойдём к этой игре, — заключил он.

Ранее главный тренер сборной Канады Жерар Галлан заявил, что приложит все усилия, чтобы обыграть национальную команду России в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.