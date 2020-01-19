Голкипер московского «Спартака» и сборной дивизиона Боброва Юлиус Гудачек в эксклюзивном интервью корреспонденту NEWS.ru рассказал, что он надеется, что в будущем для вратарей придумают какие-нибудь конкурсы, а также отметил, что публика в Москве очень тепло встретила каждого участника мастер-шоу.

— Вы уже в третий раз принимаете участие в Матче звёзд КХЛ. Какие эмоции испытываете? Можете ли сравнить их с теми, что были во время дебюта на данном мероприятии несколько лет назад?

— Ох, первый раз мне запомнился на всю жизнь, как и всё то, что в нашей жизнь происходит впервые. Настроение хорошее. Сейчас вот жена приехала в Москву, чтобы поболеть на меня на Матче звёзд. Очень много болельщиков «Спартака» видел на трибунах, они тоже переживали за меня.

— Как вам атмосфера? Многие считают, что такие события надо проводить вне Москвы, так как там интерес к таким мероприятиям будет куда выше. Как это было в последние годы в Казахстане и Татарстане.

— Да, там было очень классно, правда. Но в Москве тоже всё организовано на высшем уровне, пришло почти девять тысяч болельщиков, много детей. Это ведь самое главное, ведь мастер-шоу и Матч звёзд сделаны как раз для зрителя, особенно молодого. Но я бы не хотел выделять Москву, Казань или Нур-Султан, везде Неделя звёзд хоккея проходила на самом высоком уровне. Мне кажется, что в воскресенье атмосфера будет ещё лучше, так как у нас будут матчи, что будет зрелищнее. Сейчас сделали интересный формат: начинаем с полуфиналов. Все ребята, кто принимает участие на Матче звёзд, — они все хотят победить.

— А вы тоже жаждете победы или главное — это получить удовольствие от хоккея?

— Знаете, тут всё сделано для болельщика. Посмотрите, сколько было классных конкурсов, плюс прошла автограф-сессия. А сколько мы расписывались около наших скамеек, а также фотографировались. Здесь каждого хоккеиста встретили очень тепло.

— Обычно в конкурсах вратари дают возможность полевым игрокам отличиться, дурачась в рамке ворот. В воскресенье такого себе команды не позволят?

— Конечно, матчи будут боевыми, никаких поддавков. Сначала надо хорошо выступить в полуфинале, а затем пойдём за кубком.

Юлиус Гудачек Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что из конкурсов вам больше всего понравилось?

— Буллиты. Я думаю, что каждому вратарю из собранных здесь они пришлись по душе. Ну и выделю ещё хоккейный биатлон.

— Хотели бы, чтобы в будущем ребята из КХЛ что-то ещё придумали для голкиперов?

— Это было бы здорово. Может, какие-то броски на точность или что-то ещё. Хочется, чтобы в подобных мероприятиях вратарей задействовали побольше (улыбается).

— В следующем году Матч звёзд пройдёт в Риге. Хотели бы туда поехать, ведь в Латвии хоккей — один из самых популярных видов спорта?

— Рига — очень красивый город, плюс, правильно вы отметили, хоккей там очень сильно любят. Ещё один положительный момент — ко мне смогут приехать друзья из Словакии. В Россию попасть несколько проблематично, надо делать визу. Уверен, что в Риге всё будет на должном уровне.

— Неделя звёзд хоккея уводит регулярный чемпионат КХЛ на небольшую паузу. Успеваете отдохнуть от клубных баталий?

— Да-да. У нас в последнее время был непростой календарь. Но сейчас удалось восстановить силы, немного погулять с друзьями. Всё нормально будет.