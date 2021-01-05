Губерниев раскритиковал сборную России за игру на МЧМ-2021

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с журналистами рассказал о своих эмоциях после поражения российской молодёжной хоккейной сборной от канадцев со счётом 0:5 в полуфинальном матче мирового первенства.

Он отметил, что это, видимо, и есть показатель уровня отечественного хоккея. По словам артиста, подобные результаты демонстрируют, что русской хоккейной школы не существует. Ведь именно молодёжь является сменой тех, кто...