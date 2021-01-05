Губерниев раскритиковал сборную России за игру на МЧМ-2021

https://static.news.ru/photo/5e477a40-4f5e-11eb-aeab-fa163e074e61_660.jpgФото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на российскую сборную за игру против канадцев на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею.
Комментатор считает, что национальная сборная на МЧМ была небоеспособной.
Нас не только канадцы возят. Нас немцы возят! — сказал он в эфире «Матч ТВ».
Однако Губерниев призвал не винить в проигрыше вратаря Ярослава Аскарова.
Россия проиграла Канаде со счётом 0:5 в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Ранее заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал проигрыш национальной команды. По его словам, гол, который был забит российской командой во втором периоде, был отменён справедливо, сообщал NEWS.ru.