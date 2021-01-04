Губерниев прокомментировал работу Ларионова с молодёжной сборной России

https://static.news.ru/photo/60d4685c-4eb6-11eb-a1f5-fa163e074e61_660.jpg ренер молодежной сборной России Игорь Ларионов на матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею U20 между сборными командами Швеции и России. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Мнением о работе тренера молодёжной сборной РФ по хоккею Игоря Ларионова поделился журналист Дмитрий Губерниев.

Давно знаком с Ларионовым. Хорошо, что сейчас он работает тренером. Сегодня у него серьёзнейшая проверка, — сказал Губерниев, слова которого приводит Championat.com.

Он считает, что этот матч покажет качества Ларионова как наставника.

Россияне 5 января сыграют с канадцами в матче 1/2 финала молодёжного чемпионата мира. Встреча начнется в 02:00 по московскому времени.

Молодёжная сборная РФ подошла к плей-офф как настоящая команда и готова биться за чемпионство. Об этом заявил бывший генеральный менеджер главной российской сборной Андрей Сафронов. По его мнению, наставник команды, выдающийся в прошлом хоккеист Игорь Ларионов, найдёт для своих подопечных правильные слова и примеры.

Ларионов при этом отмечал, что канадская молодёжная сборная является сильной командой, идёт без поражений на чемпионате мира, однако россияне готовы нанести родоначальникам хоккея первый шлепок, сообщал NEWS.ru.