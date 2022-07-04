Губерниев назвал депутата Хамзаева придурком и покинул эфир «Матч ТВ»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев покинул эфир программы «Есть тема» на Матч ТВ после конфликта с депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым. На программе обсуждали ситуацию с хоккейным вратрем сборной России Иваном Федотовым.

Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго!, — сказал Губерниев, прежде чем покинуть эфир.

Перед этим депутат Хамзаев раскритиковал Губерниева за то, что тот политизирует вопрос с Федотовым и «втягивает Овечкина». С точки зрения политика, хоккеист должен отслужить в армии, это «четкая позиция».

Ранее сообщалось, что хоккеист Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.