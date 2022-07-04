Губерниев эмоционально отреагировал на службу Федотова на Новой Земле Комментатор Губерниев: если информация о службе Федотова на Новой Земле действительна, то мы приехали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что если информация о службе хоккеиста Ивана Федотова на Новой Земле действительна, то «мы приехали». Ранее сообщалось, что российского голкипера Федотова доставят в Североморск для прохождения воинской службы на архипелаге.

Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали! Ждем реакции ЦСКА, КХЛ, ФХР, ОКР и Минспорта!!! Ибо всё — это конец (в оригинале использовалось более грубое выражение. — NEWS.ru), — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Федотова задержали накануне в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают, что есть достаточные основания, чтобы считать спортсмена уклонистом от армии.

25-летний Федотов весной выиграл в составе ЦСКА Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

Ранее адвокат Федотова рассказал о состоянии своего подопечного. По его словам, спортсмен выглядит нездоровым человеком.