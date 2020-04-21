Гретцки надеется, что Овечкин подарит ему клюшку, если побьёт его рекорд

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки хочет, чтобы российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подарил ему свою клюшку в случае нового рекорда лиги.
Я думаю, что у него хорошие шансы побить мой рекорд, он играет в сильной команде с хорошими партнёрами. Это будет замечательный день в истории хоккея, если он побьёт мой рекорд. Я надеюсь, что Александр подарит мне свою клюшку, потому что я ему отдал одну из своих, — цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.
Гретцки забросил 894 шайбы. У Овечкина на данный момент 706 голов в НХЛ.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц считает, что противостояние российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и канадского форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби положительно повлияло на Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
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