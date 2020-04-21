Гретцки надеется, что Овечкин подарит ему клюшку, если побьёт его рекорд

Я думаю, что у него хорошие шансы побить мой рекорд, он играет в сильной команде с хорошими партнёрами. Это будет замечательный день в истории хоккея, если он побьёт мой рекорд. Я надеюсь, что Александр подарит мне свою клюшку, потому что я ему отдал одну из своих, — цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.