Один из лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» одержал очередную победу в регулярном чемпионате, одолев на своей площадке в подмосковной Балашихе уфимский «Салават Юлаев» (2:1). После окончания встречи эксклюзивное интервью NEWS.ru дал 29-летний центральный нападающий «ястребов» Евгений Грачёв.

— В чём была сложность этого поединка с «Салаватом»?

— Да сейчас лёгких матчей как-то вообще не наблюдается. Все знают, насколько сильное звено с Линусом Умарком и Тему Хартикайненом есть у уфимской команды и насколько тяжело против него обороняться. Но мы, считаю, в целом хорошо справились со своей задачей, обошлись без грубых ошибок. Есть у «Салавата» и другие опасные ребята, которые могут что-то интересное придумать в атаке, в том числе и при розыгрыше большинства. Поэтому очень важно было активно и грамотно действовать в обороне.

— Тем не менее единственную заброшенную шайбу у соперника организовали именно Умарк с Хартикайненом: первый отдал классный пас, второй точно бросил с пятачка. Не уследили в этом эпизоде за ними?

— Да, большинство они хорошо реализовали. Лидеры уфимцев — креативные ребята, против них сложно совсем не ошибаться. Молодцы, хорошую комбинацию разыграли в большинстве. А мы в том эпизоде не успели просчитать их действия — потому и пропустили.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Получается, тренерский штаб «Авангарда» специально подстраивался под ударное звено «Салавата», выпуская против него свою номинальную четвёртую тройку с «центром» Андреем Стасем, чтобы не разменивать ваше сочетание со Свеном Андригетто и Сергеем Широковым?

— Если честно, я на это не обратил внимания. Обычно сидишь на лавке и ждёшь, когда тренеры назовут твою фамилию, — значит, пора выходить на лёд. А вообще вопрос очерёдности выхода звеньев полностью контролируется тренерами, поэтому лучше спросить у них.

— С уфимской командой «Авангард» в нынешнем регулярном чемпионате сыграл уже в четвёртый раз — и все четыре матча выиграл. Получается, не самый удобный соперник — достаточно вспомнить плей-офф прошлого сезона, когда «Салават» изрядно потрепал нервы «ястребам», — теперь стал достаточно удобным?

— Ну посмотрите: во всех четырёх встречах с Уфой борьба у нас была плотной, на нервах и до финальной сирены. Так что лёгким ни один из этих победных матчей не назовёшь. «Салават» — это точно не подарок, поэтому справиться с таким соперником можно только благодаря умной работе на льду и максимальному настрою. А что касается противостояния с уфимцами в плей-офф прошлого сезона, меня на тот момент ещё не было в «Авангарде», поэтому воспоминания о тех встречах скорее актуальны для других ребят из нашей команды — тех, кто сумел выиграть ту серию в финале Восточной конференции.

hawk.ru

— А вы, получается, только проникаетесь духом принципиального противостояния Омска и Уфы?

— Да, если бы я чуть раньше оказался в одной лодке с ребятами, то наверняка сейчас бы тоже ощущал весь накал страстей в этом противостоянии. А так пока «Салават» для меня — просто серьёзный соперник, как, впрочем, и другие команды.

— У «Авангарда» с начала сезона тянется череда травм, в частности, до сих пор не может играть один из ключевых центральных нападающих Денис Зернов. Вы, как форвард этой же специализации, ощущаете, что на «центров» в команде выпадает дополнительная нагрузка?

— Не сказал бы, что была серьёзная нагрузка: на каждую игру у «Авангарда» выходили четыре центральных нападающих. Нештатных ситуаций не было: все, кто находился в строю, были готовы играть, и никаких проблем не возникало.

— По ходу чемпионата «Авангард» старается укреплять состав: на днях был подписан канадский нападающий Брэндон Макмиллан, а затем — бывший форвард магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Буйницкий. Что-то знаете об этих игроках?

— С Макмилланом я играл в нижегородском «Торпедо» — это хороший нападающий, быстренький, с неплохим броском. И по человеческим качествам о Брэндоне могу сказать только хорошее. А вот с Буйницким пока не знаком.

— От того, как новичков примет коллектив, зависит, смогут ли они усилить «Авангард». Согласны?

— Всех примем хорошо, не сомневаюсь, что все вольются в состав. И всё будет в порядке.