Голкипер «Витязя» вспомнил Фредди Меркьюри и Пабло Эскобара

https://static.news.ru/photo/3a6b29fc-ea17-11ea-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Илья Ежов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вратарь подмосковной команды Илья Ежов поделился эмоциями после победы его команды на Кубке мэра Москвы

Впервые в истории проведения предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» трофей завоевала команда не из российской столицы. Подмосковный «Витязь», последовательно обыграв ЦСКА (3:2), «Спартак» и «Динамо» (с тем же счётом, но оба раза в овертайме), опередил все столичные клубы в итоговой турнирной таблице. После окончания поединка с динамовцами о своих впечатлениях рассказал голкипер Илья Ежов, защищавший ворота «витязей» в первом и третьем матчах турнира.

— Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец, отмечая вашу игру на послематчевой пресс-конференции, подчеркнул, что у вас в подготовительный период был не один, а два карантина. С чем это связано?

— Первый был после того как я вернулся из Канады, где регулярно бываю в свободное время. Поэтому десять дней пришлось просидеть на изоляции. А потом заболел — в общей сложности 28 дней не мог тренироваться. Конечно, было неприятно, но ничего не поделаешь. А сейчас уже полностью выздоровел и рад быть в строю.

— На Кубке мэра Москвы вы провели два первых матча в это межсезонье, и сразу помогли своей команде добиться побед. Но в поединке с «Динамо» был эпизод, когда вы выясняли отношения с форвардом «бело-голубых» Дмитрием Яшкиным. Что там случилось?

— Если честно, даже не помню, почему возник этот момент. Возможно, это случилось после того, как Дима «въехал» в меня в игровом эпизоде. Но потом он подъехал и извинился, так что я на него не обижаюсь. В любом случае, это была, можно сказать, дружеская стычка. Для меня куда важнее было порадовать наших болельщиков, которые приехали из Подольска поддержать нас такой большой группой. Рад, что мы сумели победить именно для них.

— В концовке встречи «Витязь» после вашей обидной ошибки пропустил шайбу, которая позволила «Динамо» выйти вперёд (2:1). И если бы не две ответные шайбы, ваша команда могла и не выиграть турнир. Что стало причиной этой оплошности?

— Может быть, был слишком уверен в себе, хотел поймать шайбу — и промахнулся. Но без ошибок хоккей был бы очень грустным (улыбается).

— У вас новый имидж — усы а-ля Фредди Меркьюри?

— Спасибо большое за такое сравнение, мне очень приятно (улыбается). Но я всё-таки думал, что больше стал похож на Пабло Эскобара.