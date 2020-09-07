Гол в меньшинстве раскрепостил: «Спартак» выиграл первое дерби сезона

В день памяти ярославского «Локомотива» (девять лет назад, 7 сентября 2011 года, самолёт с игроками, тренерами и персоналом «железнодорожников» разбился при взлёте в аэропорту Туношна) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялось первое в нынешнем сезоне столичное дерби. «Спартак», игравший на динамовской арене в Петровском парке, пропустил первым, однако затем забросил три шайбы в третьем периоде и одержал волевую победу. Специально для NEWS.ru события поединка, а также стартовый отрезок чемпионата прокомментировали форвард и капитан «красно-белых» Анатолий Никонцев и нападающий «бело-голубых» Вячеслав Кулёмин.

Никонцев: приятно, что удалось сыграть 550 матчей в КХЛ

— Перед игрой ощущали психологическое давление после двух поражений в Ярославле и Екатеринбурге, понимая, что третья неудача в сверхпринципиальном дерби — это будет уже серьёзный удар для «Спартака»?

— Не скажу, что было какое-то давление — просто хотелось победить, зарядиться позитивными эмоциями. В итоге так и получилось: выиграли, все молодцы, всё отлично. Здорово играли в этом матче, терпели, когда было необходимо, играли по тренерскому заданию. Конечно, не понравилось то, что долго не могли забить, хотя моменты были, в том числе, и у меня. Но, в конце концов, забросили ответную шайбу в меньшинстве — немного повезло, и это, думаю, раскрыло, раскрепостило команду. Дальше уже было проще забивать победные голы.

— В первых двух периодах «Динамо» выглядело получше, атаковало более акцентированно, создавало больше моментов. Согласны?

— Да, наверное, сказывался тот факт, что мы долго не могли забить. Эта проблема заметна у нас во всех матчах в начале этого сезона. Видимо, надо больше бросать по воротам, идти на добивание — и результат придёт.

— То есть и разгромное поражение (2:7) от «Локомотива», и минимальный отрицательный результат (0:1) с «Автомобилистом» — следствие всё тех же проблем с завершением атак?

— Думаю, да. Особенно это касается Екатеринбурга, где мы в целом-то неплохо играли. Распечатай мы ворота «Автомобилиста», наверняка игра пошла бы совсем по-другому. Во всяком случае, нам точно было бы проще.

— Как главный тренер Олег Знарок реагировал на эти неудачные матчи? Была конструктивная критика с его стороны или, скажем так, резкая эмоциональная встряска игроков?

— Всё было на позитиве, Олег Валерьевич подбадривал нас, говорил о том, что это обычные рабочие моменты, и нужно продолжать играть и стараться действовать на максимуме.

— Накануне дерби вспоминали неприятную статистику очных встреч с «Динамо»? Ведь «Спартак» не мог обыграть принципиального соперника в шести подряд матчах регулярного чемпионата.

— Да, насколько я помню, мы ни разу не побеждали «Динамо» на их новой арене (то есть более полутора лет, с января 2019 года. — NEWS.ru). С «бело-голубыми» постоянно получались тяжёлые матчи. Но наконец-то нам улыбнулась удача, и мы победили. Всех болельщиков хотел бы поздравить с этой победой, тем более что она стала первой для «Спартака» в новом сезоне.

— Лично для вас матч с «Динамо» был особенным — вы провели 550-ю игру в КХЛ...

— Если честно, даже не знал об этом. Вот вы мне сказали — теперь знаю, хотя особого значения этим цифрам не придаю.

— Но всё-таки есть ощущение, что за плечами уже немалый пройденный путь в Континентальной хоккейной лиге?

— Конечно, приятно, что удалось сыграть 550 матчей. Впрочем, надо двигаться дальше.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— После трёх выездных игр «Спартаку» предстоит первый домашний матч в нынешнем сезоне. Соперник — уфимский «Салават Юлаев» — тоже явно не подарок, так ведь?

— Думаю, «Салават» никогда не был «подарком» для любого соперника. Это очень хорошая команда, ребята там любят именно играть в хоккей, много контролировать шайбу. Поэтому хотел бы пригласить всех спартаковских болельщиков на этот матч и поддержать команду. Будем рады видеть их на трибунах.

— К сожалению, при нынешней эпидемиологической ситуации и санитарных ограничениях они не смогут заполнить трибуны до состояния аншлага...

— Конечно, мы это понимаем. И всё равно ждём поддержки болельщиков.

— На игре команды сказывается тот факт, что зрителей на трибунах во время матчей не так много, как хотелось бы?

— Не в наших силах повлиять на эту ситуацию, но сколько зрителей есть, столько есть — мы рады всем. Естественно, это оказывает влияние на игру — хочется играть при полных трибунах: это заводит, придаёт больше куража. Ведь не зря говорят, что свои болельщики — это шестой полевой игрок, они своими эмоциями несут тебя вперёд.

Кулёмин: «Динамо» — это не только первое звено, мы все друг другу помогаем

— «Динамо» проиграло оба стартовых матча нового сезона. Есть ли какой-то прогресс в игре команды по сравнению с поединком против омского «Авангарда», в котором соперник взял верх со счётом 2:1?

— Против «Спартака» получилась неплохая игра, но в начале сезона всегда два-три матча складываются тяжело, потому что мы пока ещё выходим из-под нагрузок, которые дал нам тренерский штаб в подготовительном периоде. Уверен, что уже в третьем поединке (9 сентября также на своём льду с ярославским «Локомотивом». — NEWS.ru) будем выглядеть лучше и постараемся добиться положительного результата.

— В дерби два периода «бело-голубые» провели очень неплохо: создали больше моментов, чаще играли в зоне атаки, оказывали давление на соперника. В третьем периоде картина была совсем иной. Физически игроков не хватило на весь матч?

— Нет, в плане физической готовности всё вроде было нормально. Даже если посмотреть статистику, многие показатели были в нашу пользу. Наверное, чуть не повезло. Такая игра была — чуть расслабились, и нас сразу наказали. Но прошли пока всего лишь две игры, так что можно сказать, что весь сезон ещё впереди, ничего страшного не произошло.

— Наставник «Динамо» Владимир Крикунов после матча отметил, что ключевым моментом стала пропущенная шайба при игре в большинстве. Действительно этот эпизод перевернул игру в пользу «Спартака»?

— Да, в таких моментах психология играет большую роль. То есть вместо того, чтобы забивать шайбу, удваивать преимущество и спокойно доводить матч до победы, мы позволили сопернику сравнять счёт. А затем нас и вовсе наказали ещё двумя голами.

— В последние годы «бело-голубые» никак не могут справиться с проблемой неровного состава: есть классное звено-лидер и остальные тройки, заметно уступающие ему в мастерстве и эффективности. Есть ли сейчас подвижки к тому, чтобы уровень атакующих звеньев «Динамо» подравнялся?

— Да, мы постоянно над этим работаем, стараемся. Мы все — одна команда, всегда друг другу помогаем. И «Динамо» — это не только первое звено: где-то оно многое решает, где-то мы ему помогаем.

— Нынешнее дерби со «Спартаком» — хорошая иллюстрация ваших слов: единственная шайба в ворота «красно-белых» была заброшена Владиславом Ефремовым при вашем непосредственным участии. То есть её авторство принадлежит номинально третьей тройке команды. Расскажите, как удалось открыть счёт в матче?

— Вошли в зону, поборолись — то есть делали то, что и требуют тренеры: агрессия, постоянные действия на пятачке перед воротами. Был отскок шайбы, которая пришла к Андрею Алексееву, затем последовал пас на Ефремова, а при этом ещё удачно удалось закрыть видимость вратарю соперника. В общем, что нарабатывали на тренировках, то и получилось в игре. Вот только жаль, что не удалось забить ещё пару шайбочек, и команда проиграла.

— Наверное, обидно прервать серию из шести побед над принципиальным соперником в регулярных чемпионатах КХЛ?

— В «регулярках» — да, мы давно «Спартаку» не проигрывали, а вот в плей-офф этой весной поражения в дерби случались. Нет, конечно, всегда обидно проигрывать любому сопернику, а «Спартаку» — тем более. Жалко, что не удалось порадовать наших болельщиков.

— Сильно сказывается на игре команды отсутствие полноценной поддержки со стороны болельщиков? Ведь сейчас их допускают на трибуны в количестве двух — двух с половиной тысяч, чтобы не нарушать санитарный регламент.

— Конечно, заметно сказывается. Хоккей ведь существует для зрителей, и когда на трибунах не две с половиной, а шесть, семь, восемь тысяч человек, играть намного приятнее, и эмоции совсем другие. Но мы понимаем, что такова ситуация во всём мире — ничего, переживём. Всё будет нормально.