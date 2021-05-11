Главный тренер «Вашингтона» отреагировал на возвращение Овечкина в команду

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал возвращение российского нападающего Александра Овечкина в состав команды после травмы. Его слова приводит официальный сайт лиги.

Овечкин — это тот хоккеист, который может придумать что-то в каждой игре. Сделайте паузу и оцените его действия после матча. Кажется, мы видим рядовые действия, а на самом деле это не так, — сказал Лавиолетт.

Специалист утверждает, что его снайперские показатели являются «выдающимися результатами».

35-летний Овечкин из-за проблем с нижней частью тела пропустил семь последних игр из девяти.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл 44 матча регулярного чемпионата. В активе форварда 42 очка (24 гола и 18 результативных передач). Россиянин на протяжении всей карьеры за океаном представляет один клуб, в который он перебрался из московского «Динамо».

Ранее Александр установил личный антирекорд в чемпионате. Впервые за 16-летнюю карьеру в НХЛ россиянин забросил меньше 30 шайб за регулярный сезон.