https://static.news.ru/photo/7d1aa0cc-1d1a-11ea-b9ef-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудашов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение национальной команде Швеции со счётом 3:4 в матче Кубка Первого канала.

Начало было очень робкое, возможно, переволновались, пропустили много атак. Со второго периода взяли всё в свои руки, но не смогли реализовать моменты, — сказал Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник сборной добавил, что команде не хватает сыгранности.

Были небольшие недоработки, ещё до конца команда не сыграна. Если всегда будем играть вместе, всё наладится, — добавил он.

Как ранее писал NEWS.ru, Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.