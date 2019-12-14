Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Чехии со счётом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене».

В составе российской команды шайбы забросили Андрей Кузьменко (третья минута), Михаил Григоренко (18-я) и Игорь Ожиганов (49-я). У чехов отличились Лукаш Седлак (22-я), Томаш Филиппи (36-я) и Гинек Зогорна (48-я)....