Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал победу над национальной командой Чехии со счётом 4:3 (ОТ).
Переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку, надо было пользоваться численным преимуществом, но дали чехам вернуться в атаку, — сказал Кудашов на послематчевой пресс-конференции.
Он также прокомментировал выбор хоккеистов.
Какое звено лучше играет, такое и получает больше времени. Если Корнаухов лучше себя показывает, то и выходит. Но мы стараемся распределить игровое время более равно, — добавил он.
Сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Чехии со счётом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене», писал NEWS.ru.
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