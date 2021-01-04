Главный тренер молодёжной сборной РФ отреагировал на разгром от канадцев

https://static.news.ru/photo/2b679848-4f1e-11eb-bf57-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ларионов Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Игрокам молодёжной сборной России по хоккею в матче против сверстников из Канады, закончившемся разгромным поражением, не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы изменить ход встречи и сбить темп. Так прошедшую игру прокомментировал главный тренер национальной команды РФ Игорь Ларионов.

Полуфинальный матч чемпионата мира, в итоге проигранный со счётом 0:5, россияне начали хорошо, считает наставник. Команда провела первые смены в канадской зоне и никак не ожидала, что первая шайба в российские ворота будет заброшена уже на первой минуте встречи. Затем последовал второй гол, а потом случилось четырёхминутное удаление, вследствие которого счёт уже стал 0:3.

Канадская команда оказалась более свежей, заряженной и дисциплинированной. Кричать не собираюсь на ребят, это же сказал и своим ассистентам. Есть спокойный тон, который дойдёт до ребят. Найдём возможность поднять команду, подготовить её к игре за бронзу. У нас есть 24 часа, чтобы подготовиться, — цитирует Ларионова РИА Новости.

Завершившийся разгромом для российских спортсменов матч прошёл в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс». В финале хозяева турнира сыграют с победителем матча США — Финляндия. Российские хоккеисты будет бороться с проигравшей командой за бронзовые медали.

Как ранее передавал NEWS.ru, заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал проигрыш сборной России канадцам со счётом 0:5 в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею. По его словам, хозяева турнира были сильнее, быстрее и качественнее на льду.