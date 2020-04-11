Главный бомбардир чемпионата Словакии Абдул продолжит карьеру в КХЛ

Чешский нападающий Индржих Абдул из клуба «Слован» перебирается в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). При этом пока не известно, цвета какой именно команды он будет защищать.
О переходе в КХЛ лучший бомбардир чемпионата Словакии
Об этом ещё не объявили официально, но контракт уже подписан. Я получил предложение, от которого не мог отказаться. Я имею в виду клуб КХЛ, — пояснил хоккеист.
Он добавил, что получил сразу три предложения. Выбрал клуб, который прислал готовый контракт.
Необычно, когда кто-то напрямую попадает в КХЛ из чемпионата Словакии, поэтому я это очень ценю, — отметил Абдул.
В незавершённом из-за коронавируса чемпионате Словакии 24-летний нападающий стал лучшим бомбардиром. В 53 матчах он набрал 62 очка (23 гола + 39 передач).
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский хоккеист Александр Барабанов подписал контракт с канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс» (НХЛ). Соглашение рассчитано на один год. До 30 апреля спортсмен будет числиться в составе СКА (КХЛ). Вместе со СКА Барабанов дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в лиге он сыграл 330 матчей, набрав 160 очков (73 гола + 87 передач).
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