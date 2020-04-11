Главный бомбардир чемпионата Словакии Абдул продолжит карьеру в КХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о планируемом сокращении зарплат за океаном. По его словам, он возьмёт паузу в выступлениях, если сокращение заработков составит от 40 до 60%.

На вопрос, не хотел бы он в таком случае играть в России за московский «Спартак», Панарин в прямом эфире Instagram Александра Кержакова смеясь ответил, что так и сделает. Россиянин добавил,...