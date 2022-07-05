Глава мирового хоккея объяснил, почему Россию нельзя вернуть на турниры Президент ИИХФ: участие спортсменов РФ и Белоруссии в международных турнирах запретили из соображений безопасности игроков

Фото: Keystone Press Agency

Люк Тардиф

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался об отклонении апелляции России на запрет на участие в международных турнирах. По его словам, это было сделано из соображений безопасности игроков. Решение отклонить апелляцию на отстранение было принято 5 июля независимым дисциплинарным советом ИИХФ.

Мы приветствуем решение о запрете участия сборных России и Беларуси и отмене двух чемпионатов мира, которые должны были состояться в России в следующем сезоне. Это решение было принято из соображений безопасности и благополучия игроков, персонала, официальных лиц, СМИ и зрителей, — сказал Тардиф пресс-службе ИИХФ.

Он считает, что проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира в России или участие российской и белорусской команд в соревнованиях ИИХФ было бы неприемлемым риском для безопасности.

27 мая стало известно, что сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены от ЧМ-2023. Также Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.