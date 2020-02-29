https://static.news.ru/photo/9311809a-5b03-11ea-8f46-fa163e074e61_660.jpg Алексей Морозов Фото: Пресс-служба КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил о том, что Георгий Кобылянский покинул пост вице-президента КХЛ по хоккейным операциям.

Мы понимаем, что сезон находится в самом разгаре и ни один процесс не должен останавливаться, поэтому спортивной частью функций должности вице-президента по хоккейным операциям будет заниматься Сергей Анатольевич Козлов, — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Руководство КХЛ поблагодарило Кобылянского за работу.

В новый состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, который начнёт свою работу с 1 марта 2020 года, вошли вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский (председатель комитета) и независимые эксперты Андрей Николишин, Ильдар Мухометов, Алексей Бадюков, Александр Гуськов, Александр Поляков и Александр Солнцев.

Как сообщалось ранее, члены совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру двукратного чемпиона мира Морозова на пост президента лиги, писал NEWS.ru. Он сменил Дмитрия Чернышенко, который ранее указом президента России Владимира Путина был назначен вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт.