Глава IIHF ответил на письмо хоккеистов РФ и обвинил их в неуважении Глава IIHF: Россия для возвращения в IIHF должна соблюдать правила организации

Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Люк Тардиф

Российским хоккеистам следует соблюдать правила Международной федерации хоккея (IIHF), заявил президент организации Люк Тардиф, отвечая на письмо игроков сборной России с требованием рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионат мира. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона проявляет неуважение к IIHF и санкциям дисциплинарного совета. Он также сослался на неразрешенное дело хоккеиста Ивана Федотова.

Кажется, все забывают или игнорируют, что дело Федотова все еще продолжается. Во-первых, не соблюдается контракт, во-вторых, не соблюдаются международные правила IIHF, в-третьих, проявляется неуважение к IIHF и санкциям независимого дисциплинарного совета. Вне зависимости от безопасности наших соревнований первый шаг, чтобы получить шанс вернуться в IIHF, — это соблюдение правил IIHF, — сказал Тардиф.

Глава IIHF добавил, что следующее решение по участию России в Олимпийских играх будет принято в 2025 году. По его словам, до этих пор никаких других решений не ожидается.

Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. В пресс-службе организации заявили, что решение было принято по соображениям безопасности. Ранее в четверг, 15 февраля, бывшие и действующие игроки молодежной сборной России направили в IIHF письмо с требованием допустить команду к чемпионату мира по хоккею.