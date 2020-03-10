https://static.news.ru/photo/a30a31ba-62bd-11ea-a571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller via imago-images.de/Global Look Press

Глава Федерации хоккея Норвегии Оттар Эйде считает, что мужской чемпионат мира 2020 года в Швейцарии будет отменён.

допустил отмену чемпионата мира 2020 года, который должен состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.

IIHF отменила женский чемпионат мира. По этой причине, вероятно, то же самое произойдёт и с мужским чемпионатом мира, — цитирует Эйде Iltalehti.

Ранее стало известно, что женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Канаде с 31 марта по 10 апреля, отменён из-за распространения коронавируса. Также Международная федерация хоккея (IIHF) отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург), женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте — апреле, писал NEWS.ru.