Генменеджер «Динамо» поделился мнением о необходимости легионеров в КХЛ

Генеральный менеджер хоккейного «Динамо» Виктор Меркулов считает, что иностранцы должны продолжать выступать в Континентальной хоккейной лиге.
Сезон необходимо проводить с легионерами, они приносят много хорошего, дают конкуренцию. Сезон без них будет не тем, — сказал Меркулов на итоговой пресс-конференции клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что КХЛ может продолжить чемпионат без участия легионеров.
Меркулов рассказал, кто из игроков не продолжит выступать за клуб, писал NEWS.ru.
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