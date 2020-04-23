Хоккей

Генменеджер «Динамо» поделился мнением о необходимости легионеров в КХЛ

13:14, 23 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный менеджер хоккейного «Динамо» Виктор Меркулов считает, что иностранцы должны продолжать выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Сезон необходимо проводить с легионерами, они приносят много хорошего, дают конкуренцию. Сезон без них будет не тем, — сказал Меркулов на итоговой пресс-конференции клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что КХЛ может продолжить чемпионат без участия легионеров.

Меркулов рассказал, кто из игроков не продолжит выступать за клуб, писал NEWS.ru.

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