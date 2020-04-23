Генменеджер «Динамо» поделился мнением о необходимости легионеров в КХЛ

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Генеральный менеджер хоккейного «Динамо» Виктор Меркулов рассказал, кто из игроков не продолжит выступать за клуб.

Кирилл Лямин, Максим Афиногенов, Игорь Полыгалов, Микс Индрашис — эти ребята точно не останутся. Большое им спасибо, они нам очень помогли​, жаль, что не доиграли сезон, — сказал Меркулов на...