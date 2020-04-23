Генменеджер «Динамо» рассказал, кто из игроков точно покинет клуб

Генеральный менеджер хоккейного «Динамо» Виктор Меркулов рассказал, кто из игроков не продолжит выступать за клуб.
Кирилл Лямин, Максим Афиногенов, Игорь Полыгалов, Микс Индрашис — эти ребята точно не останутся. Большое им спасибо, они нам очень помогли, жаль, что не доиграли сезон, — сказал Меркулов на итоговой пресс-конференции клуба.
Кроме того, он отметил, что коллектив не отпустит крайнего нападающего Дмитрия Яшкина в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в следующем сезоне в связи с тем, что контракт с форвардом рассчитан на два сезона.
Он зарегистрирован в КХЛ, подобные оговорки запрещены, так что в соглашении таких вещей нет. Если по окончании следующего сезона Дмитрий попросит нас его отпустить, мы будем решать этот вопрос. В конце концов он может сам расторгнуть контракт по собственной инициативе, — добавил он.
Ранее гендиректор «Динамо» заявил, что намерен бороться за Овечкина с «Вашингтоном», писал NEWS.ru.
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