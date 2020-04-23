Хоккей

Генменеджер «Динамо» рассказал, кто из игроков точно покинет клуб

12:57, 23 апреля 2020 97
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный менеджер хоккейного «Динамо» Виктор Меркулов рассказал, кто из игроков не продолжит выступать за клуб.

Кирилл Лямин, Максим Афиногенов, Игорь Полыгалов, Микс Индрашис — эти ребята точно не останутся. Большое им спасибо, они нам очень помогли​, жаль, что не доиграли сезон, — сказал Меркулов на итоговой пресс-конференции клуба.

Кроме того, он отметил, что коллектив не отпустит крайнего нападающего Дмитрия Яшкина в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в следующем сезоне в связи с тем, что контракт с форвардом рассчитан на два сезона.

Он зарегистрирован в КХЛ, подобные оговорки запрещены, так что в соглашении таких вещей нет. Если по окончании следующего сезона Дмитрий попросит нас его отпустить, мы будем решать этот вопрос. В конце концов он может сам расторгнуть контракт по собственной инициативе, — добавил он.

Ранее гендиректор «Динамо» заявил, что намерен бороться за Овечкина с «Вашингтоном», писал NEWS.ru.

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