Генменеджер «Динамо» рассказал, кто из игроков точно покинет клуб

https://static.news.ru/photo/d76e4e3c-854a-11ea-a66c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный менеджер хоккейного «Динамо» Виктор Меркулов рассказал, кто из игроков не продолжит выступать за клуб.

Кирилл Лямин, Максим Афиногенов, Игорь Полыгалов, Микс Индрашис — эти ребята точно не останутся. Большое им спасибо, они нам очень помогли​, жаль, что не доиграли сезон, — сказал Меркулов на итоговой пресс-конференции клуба.

Кроме того, он отметил, что коллектив не отпустит крайнего нападающего Дмитрия Яшкина в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в следующем сезоне в связи с тем, что контракт с форвардом рассчитан на два сезона.

Он зарегистрирован в КХЛ, подобные оговорки запрещены, так что в соглашении таких вещей нет. Если по окончании следующего сезона Дмитрий попросит нас его отпустить, мы будем решать этот вопрос. В конце концов он может сам расторгнуть контракт по собственной инициативе, — добавил он.

Ранее гендиректор «Динамо» заявил, что намерен бороться за Овечкина с «Вашингтоном», писал NEWS.ru.