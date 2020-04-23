Гендиректор «Динамо» намерен бороться за Овечкина с «Вашингтоном»

Генеральный директор хоккейного «Динамо» Евгений Кровопусков признался, что клуб поборется за нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после завершения контракта с командой Национальной хоккейной лиги.
С Овечкиным у нас хорошие отношения, в прошлом году его советы очень помогли. В том числе в вопросе с Дмитрием Яшкиным. Мы попробуем побороться за Сашу с «Вашингтоном», — сказал Кровопусков на итоговой пресс-конференции клуба.
Соглашение российского форварда в НХЛ истекает первого июля 2021 года.
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что после окончания карьеры игрока останется работать в любом виде спорта, ранее писал NEWS.ru.
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