Хоккей

Гендиректор «Динамо» намерен бороться за Овечкина с «Вашингтоном»

12:51, 23 апреля 2020 27
Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный директор хоккейного «Динамо» Евгений Кровопусков признался, что клуб поборется за нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после завершения контракта с командой Национальной хоккейной лиги.

С Овечкиным у нас хорошие отношения, в прошлом году его советы очень помогли. В том числе в вопросе с Дмитрием Яшкиным. Мы попробуем побороться за Сашу с «Вашингтоном», — сказал Кровопусков на итоговой пресс-конференции клуба.

Соглашение российского форварда в НХЛ истекает первого июля 2021 года.

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что после окончания карьеры игрока останется работать в любом виде спорта, ранее писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях