Гендиректор «Динамо» намерен бороться за Овечкина с «Вашингтоном»

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Владимир Крикунов на итоговой пресс-конференции клуба признался, что «бело-голубые» намерены начать тренировочный лагерь в запланированные сроки.

Знаю, что немцы и чехи тренируются уже. Правда, только по пять человек. Так что к началу предсезонки и мы, надеюсь, начнём тренироваться в плановом режиме, — сказал Крикунов. Ранее Крикунов...