Защитник омского «Авангарда» Коди Франсон помог своему клубу разобраться с ЦСКА в стартовом матче нового сезона КХЛ. Канадский хоккеист дважды поразил ворота Ларса Юханссона. В послематчевом интервью Франсон заявил, что «ястребы» при подготовке к игре пристально разбирали все матчи финальной серии Кубка Гагарина.

— Что скажете о броске Чудинова со своей половина площадки, который привёл к голу в ворота ЦСКА?

— Это действительно круто. Такие моменты придают нам дополнительную энергию. Если он сможет и дальше продолжать в том же духе — пусть так и делает.

— Вы забросили в финале Кубка Гагарина сумасшедшую шайбу с острого угла в ворота Сорокина, сейчас дважды наказали Юханссона. ЦСКА — это ваш клиент?

— ЦСКА очень сильная команда. Для того чтобы одолеть «армейцев» — надо выкладываться на все сто процентов. Нам как раз это и удалось сделать в этом матче, «Авангард» действовал очень уверенно. Буду стараться радовать заброшенными шайбами как можно чаще.

Матч «Авангард» — ЦСКА Сергей Лантюхов/News.ru

— Сколько раз пересматривали финальную серию за Кубок Гагарина, в которой «ястребы» уступили с общим счётом 0:4?

— Да, мы пересматривали записи тех матчей. Они провели фантастический сезон, а когда всё складывается хорошо, то изменений в составе делается мало. Поэтому можно сказать, что мы встречались с тем же соперником, который был в финале Кубка Гагарина. Разобрали все действия наших оппонентов и добились положительного результата.

— «Авангард» остался без Зернова, без Войнова, но всё равно добился нужного результата. Просто совпадение, что выиграли, или это говорит о силе характера?

— Успех нашей команды заключается в том, что надо в каждой встрече показывать силы своего характера. Конечно же травма Зернова — это чувствительная потеря для нас, но необходимо действовать уверенно в любых ситуациях, что «Авангард» в матче-открытии и показал.

— Тренирует ли Чудинов подобные дальние броски? Может, и вы что-то подобное отрабатываете время от времени?

— Думаю, что это всё же его фишка. Я отрабатываю несколько иное, стараюсь бросать по воротам с более близкой дистанции.

— Если бы в конкурсе на силу броска участвовали Здено Хара и Максим Чудинов, то вы бы на кого поставили?

— Конечно, я бы был на стороне Чудинова. Очень страшно, когда Максим бросает по воротам.