Форвард «Рейнджерс» Панарин травмировался в матче с «Бостоном»

https://static.news.ru/photo/b169177e-6c2d-11eb-ab60-96000091f725_660.jpg Фото: Joshua Sarner/Icon Sportswire vi

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Об этом после игры сообщил главный тренер нью-йоркской команды Дэвид Куинн.

У него небольшая травма нижней части тела, он пройдёт обследовние, — рассказал специалист.

Панарин провёл на площадке 15 минут 34 секунды. За это время он нанёс два броска и завершил игру с показателем полезности «-1». В третьем периоде он отыграл одну смену в большинстве, но больше на льду не появлялся — очевидно, из-за повреждения.

Встреча закончилась победой «Бостона» в овертайме со счётом 3:2. Стоит отметить, что косвенным виновником неудачи «Рейнджерс» стал именно Панарин. В середине второго периода, когда его команда вела 1:0 и находилась в большинстве, он упустил шайбу у чужой синей линии, чем бостонцы воспользовались и провели голевую контратаку.

Эта победа позволила «Бостону» закрепиться на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции — в активе «мишек» 20 очков после 12 игр. «Рейнджерс» идут на шестой строчке, набрав 11 баллов.

В текущем сезоне Артемий Панарин принял участие во всех 12 матчах своей команды. На его счету на данный момент 15 очков — 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач.

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