Форвард «Локомотива» рассказал о нехватке спортивного оборудования в России Форвард «Локомотива» Коршков рассказал о нехватке спортивного оборудования в России

Фото: hclokomotiv.ru

Форвард хоккейного клуба «Локомотив» Егор Коршков

Форвард хоккейного клуба «Локомотив» Егор Коршков рассказал о существующих проблемах с хоккейной экипировкой в России. По словам хоккеиста, нехватка спортивного оборудования особенно ощущается при взаимодействии с болельщиками. Об этом в интервью корреспонденту «Чемпионата» сообщил сам спортсмен.

Проблемы с экипировкой есть. Подарю ли клюшку болельщикам, если попросят? В нынешней ситуации нет, с этим проблема. У меня у самого осталось две клюшки. <...> В связи с такой ситуацией в стране, когда с экипировкой проблемы, пусть болельщики не обижаются, если получают от кого-то отказ, — рассказал Коршков.

Егор Коршков — серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд 2016 года.

Ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил в интервью «360», что готовится к новому сезону в Национальной хоккейной лиге отдельно от команды и занимается лишь с персональным тренером. По словам спортсмена, он привык тренироваться самостоятельно и обращать внимание только на те моменты, которые ему понадобятся в дальнейшем.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил, почему Овечкин не будет испытывать проблем в США. По мнению журналиста, все упирается в экономику, а «„Вашингтон“ без Овечкина не „Кэпиталз“, а нищеброды из Вашингтона».