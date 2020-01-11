Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА (Москва) уступил на своей арене екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата России со счётом 2:3 (ОТ). Нападающий «красно-синих» и сборной России Максим Шалунов в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему «армейцы», доминируя на льду, пропустили две шайбы за 23 секунды во втором периоде и почему не удалось изменить ход игры.

— Открыть счёт встречи удалось уже на второй минуте, и ещё через две команда увеличила преимущество, а вам удалось отдать голевую передачу. Казалось бы, быстрые шайбы должны были только усилить давление, но получилось наоборот. Как оцените игру?

— Судя по всему, расслабились, пропустили два гола за 23 секунды во втором периоде и из-за этого проиграли. Быстрый гол — это хорошо, сразу усиливаются эмоции, но посередине игры подумали на секунду, что выигрываем, дело сделано. Но не стоит забывать, а мы забыли, что играть надо все 60 минут.

— Почему не удалось изменить ситуацию в свою пользу?

— Старались, но позволили сопернику хорошо играть. На самом деле, матч получился очень интересным. Надо отдать должное сопернику — ребята отлично перестроились.

— В последнее время хоккеисты на тренировках уделяют мало времени серии буллитов. Послужило ли это причиной поражения?

— Для себя-то мы их тренируем, конечно. Но я лучше скажу, что мы ими не занимаемся, потому что ни одного буллита не забили «Автомобилисту», в частности и я. Так что да, отчасти мы проиграли и из-за этого.

— Наверняка после ведения в счёте «армейцы» не рассчитывали на поражение. Что случилось с командой после первого перерыва?

— Как я и ответил на первый вопрос: 23 секунды между двумя голами — это ужас, такого нельзя допускать. Из-за этого потеряли концентрацию и в итоге отдали встречу.

— ЦСКА — «Автомобилист» — всегда «рубилово». Как-то особенно готовились к тому, что соперник будет действовать достаточно грубо?

— Мы знали, что «Автомобилист» всегда играет жёстко, но и мы не дети малые. Мы не первый раз встречаемся на льду. Конечно, разбирали их предыдущие игры, понимали, что они будут действовать очень активно, и не ошиблись — все 60 минут гости действовали остро. Но тем интересен хоккей, именно за это его и любят.

— В первом периоде соперник выглядел совсем плохо, иногда коллектив даже не мог выбросить шайбу из своей зоны, но во втором ситуация поменялась: «Автомобилист» начал активничать, в результате чего сломал вашу оборону. Как это получилось?

— Я бы не сказал, что соперник в первые 20 минут выглядел плохо. Но сказать, что мы их взяли объёмом катания, тоже не могу. Обе команды все три периода провели в отличном ритме. Были моменты, когда мы их подавливали, были случаи, когда, наоборот, они нас давили, закрывали видение. Игра была 50 на 50, можно сказать, практически равной.

— Вообще, если анализировать матч по горячим следам, то на какие ошибки «красно-синих» можно обратить внимание?

— Не знаю, тренеры разберут и расскажут, над чем нужно особенно поработать. Пока мне сложно об этом говорить.

— Впереди игра с «Динамо», который в параллельном матче уступил «Спартаку» со счётом 1:5. Стоит ли ожидать от минской команды попытки реабилитации 14 января?

— На нас настраиваются, как на последний бой, и мы, в свою очередь, ко всем соперникам относимся так же серьёзно. Лёгкой игры не будет, вне зависимости от счёта на табло.

Игрок ХК Автомобилист Артём Гареев Игрок ХК "Автомобилист" Артём Гареев Алексей Куденко/РИА Новости

«Автомобилист» оставалось только поздравить с победой. Нападающий екатеринбургской команды Артём Гареев, помогший команде забить вторую шайбу и сравнять счёт, рассказал, как изменилась мотивация после пропуска быстрых голов, а также признался, что очень приятно играть в звене с центральным нападающим Павлом Дацюком.

— Как оцените прошедшую встречу? Что получилось, а на что стоит обратить дополнительное внимание?

— Начало провалили, но после первого перерыва собрались, начали хорошо играть, спокойно, сдержанно, где-то жёстко, смогли сравнять счёт, затем дотерпели, не позволили сопернику снова повести. Просто удача была на нашей стороне. Серия буллитов всегда очень непредсказуема. Мы рады, что сумели победить ЦСКА в гостях, спасибо болельщикам за поддержку, которую нам оказывают каждый матч.

— С чем связываете провальное начало?

— Не было концентрации вообще, не понимаю почему. Может быть, недостаточно настроились, но две шайбы от ЦСКА быстро привели нас в чувство, знаете, как будто мы переродились. Так что надо поблагодарить соперника. Возможно, если бы мы не получили две быстрые шайбы, встреча сложилась бы по-другому и не факт, что мы бы смогли победить.

— За счёт чего всё-таки удалось изменить ход игры после двух забитых шайб?

— На первый период мы вышли без концентрации, но затем чуть-чуть успокоились, начали проще играть, и это дало свои плоды.

— Вторую шайбу в ворота «армейцев» забросил Степан Хрипунов с помощью вашей с Павлом Дацюком передачи. Как вам играется в звене с ветераном КХЛ?

— Конечно, очень приятно не только играть, но и находиться на одном льду с таким мастером. Павел всегда думает на два шага вперёд, тебе даже не приходится думать, как играть. Он всегда знает, как правильно поступить и что необходимо сделать, чтобы изменить ситуацию. Мне очень повезло.

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