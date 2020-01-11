Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА (Москва) уступил на своей арене екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата России со счётом 2:3 (ОТ). Нападающий «красно-синих» и сборной России Максим Шалунов в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему «армейцы», доминируя на льду, пропустили две шайбы за 23 секунды во втором периоде и почему не удалось изменить ход игры.

— Открыть счёт встречи удалось уже на второй минуте, и ещё через две команда увеличила преимущество, а вам удалось отдать голевую передачу. Казалось бы, быстрые шайбы должны были только усилить давление, но получилось наоборот. Как оцените игру?

— Судя по всему, расслабились, пропустили два гола за 23 секунды во втором периоде и из-за этого проиграли. Быстрый гол — это хорошо, сразу усиливаются эмоции, но посередине игры подумали на секунду, что выигрываем, дело сделано. Но не стоит забывать, а мы забыли, что играть надо все 60 минут.

— Почему не удалось изменить ситуацию в свою пользу?

— Старались, но позволили сопернику хорошо играть. На самом деле, матч получился очень интересным. Надо отдать должное сопернику — ребята отлично перестроились.

— В последнее время хоккеисты на тренировках уделяют мало времени серии буллитов. Послужило ли это причиной поражения?

— Для себя-то мы их тренируем, конечно. Но я лучше скажу, что мы ими не занимаемся, потому что ни одного буллита не забили «Автомобилисту», в частности и я. Так что да, отчасти мы проиграли и из-за этого.

— Наверняка после ведения в счёте «армейцы» не рассчитывали на поражение. Что случилось с командой после первого перерыва?

— Как я и ответил на первый вопрос: 23 секунды между двумя голами — это ужас, такого нельзя допускать. Из-за этого потеряли концентрацию и в итоге отдали встречу.

— ЦСКА — «Автомобилист» — всегда «рубилово». Как-то особенно готовились к тому, что соперник будет действовать достаточно грубо?

— Мы знали, что «Автомобилист» всегда играет жёстко, но и мы не дети малые. Мы не первый раз встречаемся на льду. Конечно, разбирали их предыдущие игры, понимали, что они будут действовать очень активно, и не ошиблись — все 60 минут гости действовали остро. Но тем интересен хоккей, именно за это его и любят.

— В первом периоде соперник выглядел совсем плохо, иногда коллектив даже не мог выбросить шайбу из своей зоны, но во втором ситуация поменялась: «Автомобилист» начал активничать, в результате чего сломал вашу оборону. Как это получилось?

— Я бы не сказал, что соперник в первые 20 минут выглядел плохо. Но сказать, что мы их взяли объёмом катания, тоже не могу. Обе команды все три периода провели в отличном ритме. Были моменты, когда мы их подавливали, были случаи, когда, наоборот, они нас давили, закрывали видение. Игра была 50 на 50, можно сказать, практически равной.

— Вообще, если анализировать матч по горячим следам, то на какие ошибки «красно-синих» можно обратить внимание?

— Не знаю, тренеры разберут и расскажут, над чем нужно особенно поработать. Пока мне сложно об этом говорить.

— Впереди игра с «Динамо», который в параллельном матче уступил «Спартаку» со счётом 1:5. Стоит ли ожидать от минской команды попытки реабилитации 14 января?

— На нас настраиваются, как на последний бой, и мы, в свою очередь, ко всем соперникам относимся так же серьёзно. Лёгкой игры не будет, вне зависимости от счёта на табло.

Игрок ХК "Автомобилист" Артём Гареев Алексей Куденко/РИА Новости

«Автомобилист» оставалось только поздравить с победой. Нападающий екатеринбургской команды Артём Гареев, помогший команде забить вторую шайбу и сравнять счёт, рассказал, как изменилась мотивация после пропуска быстрых голов, а также признался, что очень приятно играть в звене с центральным нападающим Павлом Дацюком.

— Как оцените прошедшую встречу? Что получилось, а на что стоит обратить дополнительное внимание?

— Начало провалили, но после первого перерыва собрались, начали хорошо играть, спокойно, сдержанно, где-то жёстко, смогли сравнять счёт, затем дотерпели, не позволили сопернику снова повести. Просто удача была на нашей стороне. Серия буллитов всегда очень непредсказуема. Мы рады, что сумели победить ЦСКА в гостях, спасибо болельщикам за поддержку, которую нам оказывают каждый матч.

— С чем связываете провальное начало?

— Не было концентрации вообще, не понимаю почему. Может быть, недостаточно настроились, но две шайбы от ЦСКА быстро привели нас в чувство, знаете, как будто мы переродились. Так что надо поблагодарить соперника. Возможно, если бы мы не получили две быстрые шайбы, встреча сложилась бы по-другому и не факт, что мы бы смогли победить.

— За счёт чего всё-таки удалось изменить ход игры после двух забитых шайб?

— На первый период мы вышли без концентрации, но затем чуть-чуть успокоились, начали проще играть, и это дало свои плоды.

— Вторую шайбу в ворота «армейцев» забросил Степан Хрипунов с помощью вашей с Павлом Дацюком передачи. Как вам играется в звене с ветераном КХЛ?

— Конечно, очень приятно не только играть, но и находиться на одном льду с таким мастером. Павел всегда думает на два шага вперёд, тебе даже не приходится думать, как играть. Он всегда знает, как правильно поступить и что необходимо сделать, чтобы изменить ситуацию. Мне очень повезло.