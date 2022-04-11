Финский комментатор ни разу за два матча не произнёс фамилию Овечкина

Финский комментатор Viasat Теро Кайнулайнен во время матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Питтсбург Пингвинз» ни разу не назвал фамилию Александра Овечкина по ходу матча. На своей странице в Twitter комментатор отметил, что бросил себе вызов и старался не упоминать капитана «Кэпиталз». В прошлом матче столичных против «Бостон Брюинз» комментатор также не упоминал фамилию Овечкина.

Я бросил себе небольшой вызов перед сегодняшним матчем «Питтсбург» — «Вашингтон». Я старался не упоминать имя капитана «Кэпиталз» и преуспел в своём испытании, — написал Кайнулайнен.

Также в предыдущем матче с «Бостон Брюинз» финский комментатор продолжил игнорировать Александра Овечкина. Чтобы не обращаться к нему по имении и фамилии, он использовал формулировки «Капитан Кэпиталз» или «Восьмёрка».

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет подвергаться нападкам в Национальной континентальной лиге (НХЛ) в связи со сложившейся ситуацией в мире. В то же время она отметила, что американцам будет непросто совместить политику толерантности со статусом российского рекордсмена.