Финский комментатор ни разу за два матча не произнёс фамилию Овечкина
Финский комментатор Теро Кайнулайнен ни разу за два матча «Вашингтон Кэпиталз» не произнёс фамилию Овечкина
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:55, 11 апреля 2022
Александр ОвечкинФото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Финский комментатор Viasat Теро Кайнулайнен во время матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Питтсбург Пингвинз» ни разу не назвал фамилию Александра Овечкина по ходу матча. На своей странице в Twitter комментатор отметил, что бросил себе вызов и старался не упоминать капитана «Кэпиталз». В прошлом матче столичных против «Бостон Брюинз» комментатор также не упоминал фамилию Овечкина.
Я бросил себе небольшой вызов перед сегодняшним матчем «Питтсбург» — «Вашингтон». Я старался не упоминать имя капитана «Кэпиталз» и преуспел в своём испытании, — написал Кайнулайнен.
Также в предыдущем матче с «Бостон Брюинз» финский комментатор продолжил игнорировать Александра Овечкина. Чтобы не обращаться к нему по имении и фамилии, он использовал формулировки «Капитан Кэпиталз» или «Восьмёрка».
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет подвергаться нападкам в Национальной континентальной лиге (НХЛ) в связи со сложившейся ситуацией в мире. В то же время она отметила, что американцам будет непросто совместить политику толерантности со статусом российского рекордсмена.