https://static.news.ru/photo/fcbbbfda-65dd-11ea-a4b4-fa163e074e61_660.jpg Игроки ХК «Йокерит» Фото: jokerit/vk.com

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» откажется от дальнейшего участия в серии плей-офф из-за распространения коронавируса.

Совсем скоро руководство «Йокерита» официально объявит о досрочном завершении сезона, сообщает Yle.fi.

Во втором раунде плей-офф финский клуб должен был сыграть с петербургским СКА, старт серии был запланирован на 17 марта в Санкт-Петербурге.