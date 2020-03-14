Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» откажется от дальнейшего участия в серии плей-офф из-за распространения коронавируса.
Совсем скоро руководство «Йокерита» официально объявит о досрочном завершении сезона, сообщает Yle.fi.
Во втором раунде плей-офф финский клуб должен был сыграть с петербургским СКА, старт серии был запланирован на 17 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее УЕФА сообщил, что проведёт консультации с представителями 55 ассоциаций по поводу ситуации с коронавирусом. Встреча состоится в режиме видеоконференции 17 марта, в ходе которой будет принято решение по поводу целесообразности дальнейшего проведения матчей национальных чемпионатов, еврокубков и чемпионата Европы — 2020,
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