Финская хоккеистка забросила шайбу трюком Свечникова в обтягивающих шортах

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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин попал в топ-5 центрфорвардов десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии Hockey Writers.

Первое место в рейтинге занял партнёр Малкина по команде канадец Сидни Кросби, следом расположились его соотечественники Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Патрис Бержерон («Бостон»). Малкин занял четвёртое место в списке. На...