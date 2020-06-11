Финская хоккеистка забросила шайбу трюком Свечникова в обтягивающих шортах

Хоккеистка сборной Финляндии и американского клуба «Мерсихерст Лейкерс» Эмма Нуутинен поразила всех своими навыками.
Спортсменка вышла на площадку в топе и шортах и забросила шайбу трюком российского нападающего Андрея Свечникова.
23-летняя хоккеистка является обладательницей бронзовой медали в составе сборной Финляндии на Олимпийский играх-2018.
Ранее NEWS.ru писал, что российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников первым в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) забил «лакросс-гол».
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