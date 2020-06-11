Хоккей

Финская хоккеистка забросила шайбу трюком Свечникова в обтягивающих шортах

14:37, 11 июня 2020
Эмма Нуутинен Эмма Нуутинен Фото: nuutinenn/instagram.com

Хоккеистка сборной Финляндии и американского клуба «Мерсихерст Лейкерс» Эмма Нуутинен поразила всех своими навыками.

Спортсменка вышла на площадку в топе и шортах и забросила шайбу трюком российского нападающего Андрея Свечникова.

23-летняя хоккеистка является обладательницей бронзовой медали в составе сборной Финляндии на Олимпийский играх-2018.

Ранее NEWS.ru писал, что российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников первым в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) забил «лакросс-гол».

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