Финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником» перенесён на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.
Матч должен был пройти 21 марта в Кемерове, о новых сроках и месте проведения встречи будет объявлено позже, сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
Ранее также были отменены матчи за третье место между архангельским «Водником» и красноярским «Енисеем».
NEWS.ru писал ранее, что игроки хоккея с мячом опасаются участвовать в чемпионате мира в Иркутске из-за коронавируса. Из-за этого мероприятие перенесено с марта на октябрь.
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