https://static.news.ru/photo/c5a79086-68f4-11ea-af06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федерация хоккея с мячом России/vk.com

Финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником» перенесён на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

Матч должен был пройти 21 марта в Кемерове, о новых сроках и месте проведения встречи будет объявлено позже, сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Ранее также были отменены матчи за третье место между архангельским «Водником» и красноярским «Енисеем».

NEWS.ru писал ранее, что игроки хоккея с мячом опасаются участвовать в чемпионате мира в Иркутске из-за коронавируса. Из-за этого мероприятие перенесено с марта на октябрь.