ФХР раскрыла состав российской сборной на майское турне ФХР назвала состав «России 25» на матчи против Белоруссии и Казахстана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федерация хоккея России объявила состав сборной «Россия 25» на предстоящую серию матчей с командами Белоруссии и Казахстана, об этом сообщается на официальном сайте ФХР. В заявку вошли 12 игроков системы СКА из Санкт-Петербурга, а тренерский штаб возглавит Роман Ротенберг.

Первую встречу российская команда проведет 1 мая в Астане против сборной Казахстана. Далее запланированы четыре матча с белорусской национальной командой: 2 мая — также в Астане, 5 и 6 мая — в Тольятти, и завершится серия 8 мая игрой в Минске.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков сообщил о решении IIHF допустить мужскую сборную России по хоккею к участию в Олимпиаде в 2026 году в Италии. По его данным, команда будет выступать под российским флагом со всеми национальными атрибутами — информация пока не получила официального подтверждения. Митьков также выразил уверенность, что аналогичное решение может быть принято и в отношении женской сборной.

До этого женская сборная США в 11-й раз стала чемпионом мира, победив в финале команду Канады со счетом 4:3 в овертайме. Решающий гол на турнире в Ческе-Будеевице забила Тесса Джанеке. Бронзу чемпионата завоевала Финляндия, обыгравшая хозяек из Чехии также в дополнительное время. Следующий мировой чемпионат пройдет в Канаде, где традиционно доминируют североамериканские сборные — на их счету все 24 золотые медали в истории турнира.