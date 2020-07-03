ФХР признала ЦСКА чемпионом страны по хоккею в прерванном сезоне

https://static.news.ru/photo/bdc83b44-bd19-11ea-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский ЦСКА признан чемпионом России по хоккею в сезоне-2019/20, недоигранном из-за пандемии коронавируса. В активе «армейцев» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хокккейной лиги (КХЛ) 94 очка.

Серебрянными призёрами стали СКА из Санкт-Петербурга и казанский «Ак Барс» (по 93 очка), так как у команд одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо» (82).

Такое решение было принято Федерацией хоккея России (ФХР) по итогам регулярного чемпионата КХЛ и первого раунда плей-офф.

Календарь следующего сезона КХЛ станет известен до 19 июля, ранее писал NEWS.ru. Континентальная хоккейная лиги (КХЛ) в марте официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона. КХЛ уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года.