ФХР определит чемпиона России по хоккею в сезоне-2019/20

https://static.news.ru/photo/e054145a-ac05-11ea-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация хоккея России (ФХР) определит чемпиона России по хоккею сезона-2019/20.

ФХР сама обратилась с просьбой внести изменения в спортивные регламенты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) по вопросу определения чемпионов российских соревнований.

В сезоне-2019/20 чемпион России по хоккею, серебряный и бронзовый призёры, а также победитель первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, а также его серебряный и бронзовый призёры определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР, — говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Также отмечается, что на заседании Совета директоров КХЛ было принято решение, что клубы не освобождаются от уплаты взносов в случае превышения потолка зарплат по итогам сезона 2019/2020.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире, писал NEWS.ru. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.