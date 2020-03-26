https://static.news.ru/photo/500d70bc-6e8e-11ea-96dc-fa163e074e61_660.jpg Владислав Третьяк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация хоккея России обсудит с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) возможность проведения спортивных мероприятий в рамках сезона-2019/20 в случае стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба ФХР.

В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне, — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Также ФХР объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.