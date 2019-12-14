Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг заявил, что планирует провести матч сборной на открытом воздухе.

Я хочу организовать такой матч, у нас есть такой опыт, мы делали Матч звёзд на Красной площади. Но это слишком много рисков, особенно риск погоды, — цитирует Ротенберга ТАСС. Сборная...