https://static.news.ru/photo/ee8f89aa-1f65-11ea-8e57-fa163e074e61_660.jpgРоман РотенбергФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант с проведением матча между сборными России и Канады на футбольном стадионе.
Есть множество нюансов, чтобы такое мероприятие организовать, это вопрос календаря. Мы теоретически можем рассматривать матч Россия — Канада, как это было на Кубке Первого канала два года назад, — сказал первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг, слова которого приводит ТАСС.
Ранее сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 2:0 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена» в присутствии 67 877 зрителей, писал NEWS.ru.