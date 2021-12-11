ФХР допустила неожиданную ошибку во флаге России

Федерация хоккея России ошиблась с порядком цветов в национальном флаге в поздравлении с Днём Конституции страны, который отмечается 12 декабря. Текст поздравления был напечатан на фоне бело-красно-синего флага.

Сначала в социальных сетях и на официальной странице федерации было размещено поздравление на неправильном флаге России. Был перепутан порядок цветов — после белого шёл не синий, а красный цвет. Через некоторое время ошибка была исправлена.

russiahockey/twitter.com

Ранее сообщалось, что видео реакции норвежского гроссмейстера, чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена на ошибку российского шахматиста Яна Непомнящего в девятой партии матча за шахматную корону стало популярным в Сети. Видео на YouTube-канале Chesscom India набрало более 280 тысяч просмотров за 17 часов.