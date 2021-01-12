Фетисов назвал условия для сохранения ЧМ-2021 по хоккею в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d5367022-54d9-11eb-a99e-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Фетисов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Белоруссии удастся сохранить чемпионат мира по хоккею в случае, если происходящее в стране соответствует международным правилам.

Честно говоря, я не в теме вообще. Не знаю, какие международные подоплеки и правила, допустим, по переносу чемпионата. Надо разобраться, что может повлиять на такое решение. Логично, если страна попадает под одно или несколько прописанных условий, то нужно переносить. Если же всё, что происходит в Белоруссии, соответствует критериям проведения турнира, то стране удастся сохранить чемпионат мира, — сказал Фетисов корреспонденту NEWS.ru.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Белорусский лидер заверил собеседника, что страна готова принять соревнования, а демократическая обстановка в стране является «нормальной», писал NEWS.ru.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года проходят акции протеста против результатов президентских выборов. По официальным данным, с большим отрывом выиграл возглавляющий республику с 1994 года Александр Лукашенко. Участники протестов убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.