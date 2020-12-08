Федерация хоккея сообщила о заменах в составе сборной России

https://static.news.ru/photo/fdae268c-3961-11eb-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккей России/vk.com

Вратарь Даниил Тарасов и нападающий Александр Кадейкин заменят голкипера Михаила Бердина и форварда Владислава Каменева в составе сборной России по хоккею на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Турнир пройдёт с 17 по 20 декабря на «ЦСКА Арене», которая рассчитана на 12 тыс. человек. Из-за пандемии коронавируса билеты можно купить только на игры с участием сборной России. 17 декабря национальная команда встретится с командой Швеции. 19 декабря соперником российской сборной на льду станет команда Чехии, а 20 декабря — финны. Трибуны, согласно мерам противодействия COVID-19, разрешено заполнять только на 25%.

Первый этап Евротура — Кубок Карьяла российские хоккеисты выиграли, выступив молодёжным составом под руководством главного тренера молодёжной сборной Игоря Ларионова. Сейчас в турнирной таблице у РФ 8 очков за три игры. На втором месте сборная Чехии (6). На третьем — сборная Финляндии (3), четвёртыми — Швеция (1).

Как сообщил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в ходе интервью, коронавирус в КХЛ выявлен у 21 человека, писал NEWS.ru.