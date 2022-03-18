Федерация хоккея России обжаловала решение об отстранении российских клубов

Федерация хоккея России (ФХР) направила в дисциплинарный комитет жалобу на решение совета Международной федерации хоккея (IIHF), говорится на сайте организации. Ранее IIHF отстранила российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок, а также лишила ФХР права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиапространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии на два года заменит команду России на этапах Евротура. Такое решение было принято после отстранения российской сборной от международных соревнований на неопределённый срок по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее сообщалось, что некоторые российские хоккеисты, выступающие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), рассматривают варианты с получением политического убежища или вида на жительство в Северной Америке. По данным зарубежных СМИ, представители и юристы спортсменов связывались с адвокатами по иммиграционным делам, чтобы обсудить этот вопрос.