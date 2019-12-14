https://static.news.ru/photo/6a4dc132-1f5d-11ea-9e9f-fa163e074e61_660.jpg Матч звёзд на Красной площади Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг заявил, что планирует провести матч сборной на открытом воздухе.

Я хочу организовать такой матч, у нас есть такой опыт, мы делали Матч звёзд на Красной площади. Но это слишком много рисков, особенно риск погоды, — цитирует Ротенберга ТАСС.

Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 2:0 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена» в присутствии 67877 зрителей, писал NEWS.ru.